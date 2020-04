Dopravcovia - zabudnutí hrdinovia dnešných dní?

Viete, že bez toho "neobyčajného vodiča", by ste si v hypermarkete nemohli kúpiť ani základné potraviny? Viete, že jazdia na hranici svojich síl a pod neustálym tlakom? Viete, že dopravcovia už roky fungujú " z ruky do huby"?

V týchto dňoch sa vláda snaží presadiť množstvo ekonomických opatrení, na zmiernenie dopadu COVID-19 so širokým záberom naprieč celou spoločnosťou. Snaha zachovať pracovné miesta formou rozličných príspevkov je nevyhnutnou povinnosťou štátu ako zmierniť budúce následky, kedy by celkový účet za ničnerobenie bol mnohonásobne vyšší.

Dlhodobo sa venujem logistike a práve preto som sa snažil nájsť aspoň minimálnu zmienku, čo konkrétne chce urobiť náš štát pre dopravcov, ktorí aj dnes zásobujú zdravotníkov, nemocnice, obchody, fabriky. Nič som nenašiel!!! Žiaľ narozdiel od situácie u našich českých susedov, ktorí okrem iného schválili odklad cestnej dane a mýta.

Dopravca musí: platiť leasing, cestnú daň, mzdy, diéty, naftu, poistky, mýto, opravy, odviesť DPH štátu z faktúr, ktoré dostane zaplatené o 30 až 90 dní, ak vôbec. Neplatenie faktúr dopravcom, či svojvoľné zadržiavanie, znižovanie platieb pod rozličnými zámienkami je totiž zvyk, ktorý tu panuje už roky. Žiaľ...

Fungujúca logistika je nevyhnutnou podmienkou pre export, import, výrobu, zásobovanie a ekonomiku ako celok!

Keďže je logicky menej práce, tak dopravcovia reagujú odhlasovaním vozidiel z evidencie, vodiči v dôchodkovom veku zostávajú doma, aby mladší živitelia rodín mohli jazdiť na ich úkor. Už teraz sa avizuje oneskorenie platieb od objednávateľov dopravy. Po slovensky: " Za ten tovar, čo si doručil pred mesiacom do hypermarketu, ti zaplatíme neskôr!" Mimochodom, myslíte si že ten hypermarket nezaplatí včas objednávateľovi dopravy? Zaplatí, ale objednávateľ si na úkor dopravcu peniaze podrží a bude čakať až do poslednej chvíle, aby zaplatil. Dovtedy sa tráp!!! Dopravcovia sa na dennej báze s týmto "folklórom" stretávajú.

Čo nám hrozí? O pár mesiacov budú mať leasingové spoločnosti na krku stovky, až tisícky odobratých vozidiel, za ktoré nestíhali dopravcovia platiť splátky. Nebude mať kto a hlavne na čom voziť tovar, prípadne to budú robiť firmy zo štátov, ktoré na svojich dopravcov mysleli lepšie. Tisícky vodičov zostane bez práce a bez príjmu v dlhovej špirále so svojimi rodinami.

Po Slovensku jazdí do 60.000 slovenských nákladných vozidiel platiacich mýto a ďalšie, ktoré jazdia po cestách bez výberu mýta. To je "kopec" pracovných miest.

Čo môže vláda urobiť pre dopravcov? Odložiť platby za mýto pre vozidlá so slovenskou ŠPZ a to bez rozdielu, či ide o spôsob predplateného mýta, alebo o mýto na faktúru cez bankovú garanciu, či o mýtneho "providera", ktorý úveruje dopravcu. Odložiť splátky leasingu pre fyzické aj právnické osoby o minimálne 3 mesiace s opciou na ďalšie 3 mesiace. Je samozrejmé, že dopravca musí platiť prípadné poistky, ak bude vozilo reálne využívať.

Čo môže vláda urobiť pre dopravcov? Vrátenie spotrebných daní za naftu počas trvania krízy. Priama a okamžitá platba faktúr za výkon vo verejnom záujme, pre štátne inštitúcie, štát býva často najhorším zákazníkom dopravcu. Konečne urobiť poriadok s firmami, ktoré dopravcom neplatia a zaviesť "štátny register neplatičov" ,aby si dopravca vedel jednoducho overiť, či a ako objednávateľ pre ktorého má ísť jazdiť platí za odvedenú prácu. Finančná správa by mala mať prehľad o všetkých vydaných faktúrach, aby vedela správne vybrať DPH a tak isto by mohla mať prehľad, ktoré z nich boli aj reálne uhradené a aj v akom termíne. Finančná správa by potom umožnila registrovaným užívateľom túto informáciu o konkrétnom zadávateľovi získať (možno zadarmo, možno za malý poplatok na správu registra). Sprístupniť len tých, ktorí sú 7 a viac dní po splatnosti. Je to o nastavení mechanizmov. Nech to dobré zostane a to zlé nech zhynie.

Zaslúžia si pomoc štátu firmy, ktoré v minulosti neplatili tomu istému štátu odvody, teraz neplatia a je takmer isté, že ani potom nebudú platiť? Nie je čas na špekulácie, teraz nie je potrebné filozofovať, je potrebné okamžite reagovať plošne! Možno aj tí dlžníci na odvodoch sú produktom neplatenia faktúr, ktorí žijú "z ruky do huby".